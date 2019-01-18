Во Владивостоке в районе Орлиного Гнезда сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 05:50 2019-01-18T05:50:55+03:00

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Этой ночью во Владивостоке, около ресторана «Высота» сгорел автомобиль. Видео происшествия появилось в инстаграм-паблике dpskontrol_125rus. Пожар случился в районе Аксаковской, 3, около подпорной стены. Рядом были припаркованы и другие авто.

dpskontrol_125rus Ночью сгорела машина на Аксаковской

Как сообщает МЧС Приморья, о возгорании спасателям сообщили в 22.10. Уже через семь минут пожарные приступили к тушению. С огнём боролись восемь человек. К 23 часам пламя удалось полностью потушить. О пострадавших информации нет.