Во Владивостоке в районе Орлиного Гнезда сгорел автомобиль
Ночной пожар попал в инстаграм-паблик
Фото: Экипажи ДПС
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Этой ночью во Владивостоке, около ресторана «Высота» сгорел автомобиль. Видео происшествия появилось в инстаграм-паблике dpskontrol_125rus. Пожар случился в районе Аксаковской, 3, около подпорной стены. Рядом были припаркованы и другие авто.
Ночью сгорела машина на Аксаковской
Как сообщает МЧС Приморья, о возгорании спасателям сообщили в 22.10. Уже через семь минут пожарные приступили к тушению. С огнём боролись восемь человек. К 23 часам пламя удалось полностью потушить. О пострадавших информации нет.