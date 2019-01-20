Спасатели помогли двум заблудившимся туристам на горе Пидан
Экстремалы не смогли самостоятельно спуститься с горы
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В Приморье спасатели пришли на помощь двум туристам. Они не смогли самостоятельно спуститься с горы.
Информация о том, что двое путешественников застряли на популярном туристическом маршруте, появилась еще в пятницу, 18 января.
Вскоре им на помощь прибыли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО. Они быстро обнаружили застрявших людей. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, у одного мужчины наблюдалось обморожение.
Туристам была оказана первая помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожало, именно поэтому путешественники смогли переночевать на горнолыжной базе.