Спасатели помогли двум заблудившимся туристам на горе Пидан

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-20T08:54:38+03:00

Экстремалы не смогли самостоятельно спуститься с горы

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В Приморье спасатели пришли на помощь двум туристам. Они не смогли самостоятельно спуститься с горы.

Информация о том, что двое путешественников застряли на популярном туристическом маршруте, появилась еще в пятницу, 18 января.

Вскоре им на помощь прибыли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО. Они быстро обнаружили застрявших людей. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, у одного мужчины наблюдалось обморожение.

Туристам была оказана первая помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожало, именно поэтому путешественники смогли переночевать на горнолыжной базе.