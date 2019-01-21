За сутки в Приморье погасили один таежный пожар

СЕГОДНЯ 04:10 2019-01-21T04:10:42+03:00

На утро понедельника, 21 января, на территории Приморья выявлены шесть тепловых аномалий

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За прошедшие сутки, 20 января, в Приморье ликвидирован лесной пожар в Партизанском районе.

По данным краевого департамента лесного хозяйства, в тушении были задействованы 10 человек и две единицы техники.

19 января был ликвидирован лесной пожар в Дальнегорском городском округе. Для его тушения были привлечены пять сотрудников Приморской авиабазы и одна единица техники.

На утро понедельника, 21 января, на территории Приморья выявлены шесть тепловых аномалий. Всего с начала года в регионе произошло 14 лесных пожаров.

Напомним, особый противопожарный режим введен на прошлой неделе в четырех муниципалитетах Приморья: Уссурийске, Партизанском, Октябрьском и Хасанском районах. Также с 11 января решением краевой КЧС под руководством губернатора Олега Кожемяко в 19 муниципалитетах края объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда.