За сутки в Приморье погасили один таежный пожар
За прошедшие сутки, 20 января, в Приморье ликвидирован лесной пожар в Партизанском районе.
По данным краевого департамента лесного хозяйства, в тушении были задействованы 10 человек и две единицы техники.
19 января был ликвидирован лесной пожар в Дальнегорском городском округе. Для его тушения были привлечены пять сотрудников Приморской авиабазы и одна единица техники.
На утро понедельника, 21 января, на территории Приморья выявлены шесть тепловых аномалий. Всего с начала года в регионе произошло 14 лесных пожаров.
Напомним, особый противопожарный режим введен на прошлой неделе в четырех муниципалитетах Приморья: Уссурийске, Партизанском, Октябрьском и Хасанском районах. Также с 11 января решением краевой КЧС под руководством губернатора Олега Кожемяко в 19 муниципалитетах края объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда.