Виновника страшной аварии в центре Владивостока арестовали до суда

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-21T08:07:11+03:00

По странному стечению обстоятельств автоавария произошла буквально в двух шагах от редакции "Комсомольской правды" во Владивостоке

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Во Владивостоке возбудили уголовное дело против автомобилиста, совершившего ДТП со смертельным исходом.

Ранее в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока сообщили о массовом дорожно-транспортном происшествии. На место немедленно прибыл наряд дорожно-патрульной службы и реанимационный автомобиль.

Полицейские установили: в 5:45 в районе дома № 61 по улице Светланской 25-летний водитель Subaru Legacy, двигаясь с улицы Луговая в направлении Центра, не справился с управлением, столкнулся с Toyota Vitz, затем въехал в припаркованную Toyota Prius. От столкновения Subaru вынесло на тротуар, в результате пострадал пешеход у здания кафе. В автоаварии также пострадали трое пассажиров Prius.

Четыре человека с различными травмами госпитализированы в ГКБ № 2, водитель Prius скончался в машине скорой помощи.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель Subaru был пьян. На момент автоаварии его стаж составил 2 года и 2 месяца. В 2018 году его семь раз привлекали за превышение скорости.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.