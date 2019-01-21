Необычный рок-фестиваль пройдёт во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:15 2019-01-21T09:15:08+03:00

Ограничивать в репертуаре участников фестиваля никто не станет Фото: Софья КУЧИНА

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Рок-фестиваль «Арт-Интеграция» пройдет в Приморье 9 февраля.

Как рассказали организаторы, его цель — объединить инвалидов музыкой и рассказать о них обществу.

«Формат фестиваля необычен для Приморского края, однако рассчитан на широкий круг зрителей. Слоган — „Музыка объединяет!“. В нем участвуют музыканты с ограниченными возможностями здоровья, начинающие исполнители, а также известные команды», — отметили в оргкомитете.

Вход для всех желающих на мероприятие свободный. Инклюзивный рок-фестиваль «Арт-Интеграция» пройдет 9 февраля в театрально-концертном комплексе «Андеграунд».