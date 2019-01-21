Хозяин дорогого внедорожника под наркотиками сбил девушку насмерть в Приморье

СЕГОДНЯ 09:49 2019-01-21T09:49:10+03:00

38-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны улицы Перевальная в направлении Кирова

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Полиция проводит проверку по фактам двух ДТП с пешеходами, случившихся за минувшие сутки.

В дежурную часть МО МВД «Большекаменский» поступило сообщение о наезде на пешехода на улице ст. Лебедева,1 в Большом Камне. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

По предварительным данным, 24-летний молодой человек ехал пьяным за рулем Toyota Caldina. Подъезжая к «зебре», водитель не снизил скорость, в результате сбив 34-летнего мужчину. Пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Установлено, что виновник никогда и не пытался получить водительские права.

В дежурную часть ОМВД по Находке поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 142-го километра автодороги Артем — Находка — п. Восточный. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны улицы Перевальная в направлении Кирова. 24-летняя женщина переходила проезжую часть на перекрестке по линии обочины. В результате удара женщина получила травмы, от которых скончалась. После ДТП водитель освидетельствован на состояние опьянения, выявлен положительный результат на наркотик.

По фактам происшествий проводится проверка.

По данным Госавтоинспекции за прошедшие выходные дни на территории региона зарегистрировано 102 автоаварии: 90 — с материальным ущербом, 12 — с пострадавшими. Погибли 3 человека, 17 — получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний. Повреждено 185 транспортных средств.