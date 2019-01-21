Временный мост вместо просевшего собирают на севере Приморья

СЕГОДНЯ 10:13 2019-01-21T10:13:40+03:00

Чтобы обеспечить жителям района возможность максимально быстро добираться до Новопокровки, было решено установить временный мост

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Сотрудники АО «Примавтодор» монтируют временный мост через реку Маревка в Красноармейском районе. Работы планируют завершить за 10 дней.

Как сообщили на предприятии, длина среднего автодорожного разборного моста составляет 32 метра.

«Уже завершен монтаж одной полосы моста. Через 7-10 дней смонтируем вторую полосу и откроем движение транспорта», — добавили в Примавтодоре.

Напомним, в июне 2018 года в Красноармейском районе просел 60-метровый мост через реку Маревка, соединяющий поселки Измайлиха и Метеоритный с райцентром. Сейчас сообщение идёт по объездной дороге, однако такой путь занимает намного больше времени, чем напрямую.

Чтобы обеспечить жителям района возможность максимально быстро добираться до Новопокровки, было решено установить временный мост. Параллельно проектируется капитальная конструкция.