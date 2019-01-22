2019-01-22T07:34:19+03:00
Общество

Новый руководитель департамента здравоохранения появился в Приморье

Олег Кожемяко назначил на должность Виктора Фисенко
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Новый руководитель появился в департаменте здравоохраненияНовый руководитель появился в департаменте здравоохраненияФото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал приказ о назначении исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения. Новым руководителем стал Виктор Фисенко.

Пресс-служба региона сообщила, что ранее он работал экспертом в составе комиссии Минздрава РФ Приморья. С системой здравоохранения региона исполняющий обязанности знаком, знает сильные и слабые стороны медицины края.

Справка «КП»

Виктор Сергеевич Фисенко родился в Новокузнецке Кемеровской области. В 2001 окончил году Сибирский государственный медицинский университет по специальности «фармация», кандидат фармацевтических наук. В 2001-2008 годах работал в практическом здравоохранении по основной специальности. С 2008 по 2013 годы занимал различные должности в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Москва), начиная от ведущего специалиста-эксперта до заместителя начальника управления. С 2013 по 2019 годы был начальником управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора. кандидат фармацевтических наук.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти пообещали, что приморцы не останутся без свинины
Мобильный в сливочном масле едва не попал в руки заключённого из Приморья
Приморские школьники до 1 февраля должны решить, какие предметы будут сдавать на ЕГЭ
В Приморье обнаружили свалку расчлененных щенков
Утреннее столкновение двух «японок» стало причиной пробок во Владивостоке
Стала известна дата проведения выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xl
В пустующих зданиях ДВФУ планируют открыть школу и спортивные кружки
Старичок из Приморья вышел на тропу войны с водителями
В Спасском районе Приморья объявили карантин из-за вспышки ящура
Приморец опозорил в сети экс-гёрлфренд и теперь пойдёт искупать вину
Сегодня Приморье ждёт плюсовая температура
Юные хоккеисты Приморья вступили в схватку за «Золотую шайбу»
Приморье за полгода купит для сирот-очередников больше 500 квартир
Приморским талантам будет проще попасть в Московскую консерваторию
Временный мост вместо просевшего собирают на севере Приморья
Хозяин дорогого внедорожника под наркотиками сбил девушку насмерть в Приморье
Необычный рок-фестиваль пройдёт во Владивостоке
Конец января в Приморье окажется снежным
Виновника страшной аварии в центре Владивостока арестовали до суда
Шесть стихийных свалок разобрали во Владивостоке
Квартирные воры обокрали Сергея Дарькина и Ларису Белоброву
Неравнодушные приморцы получат премии
Приморье потратит на ветеранское жильё 49 миллионов
За сутки в Приморье погасили один таежный пожар
Пьяная прогулка с девушкой вышла приморцу уголовным делом