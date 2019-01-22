Новый руководитель департамента здравоохранения появился в Приморье

СЕГОДНЯ 07:08 2019-01-22T07:34:19+03:00

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал приказ о назначении исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения. Новым руководителем стал Виктор Фисенко.

Пресс-служба региона сообщила, что ранее он работал экспертом в составе комиссии Минздрава РФ Приморья. С системой здравоохранения региона исполняющий обязанности знаком, знает сильные и слабые стороны медицины края.

Справка «КП»

Виктор Сергеевич Фисенко родился в Новокузнецке Кемеровской области. В 2001 окончил году Сибирский государственный медицинский университет по специальности «фармация», кандидат фармацевтических наук. В 2001-2008 годах работал в практическом здравоохранении по основной специальности. С 2008 по 2013 годы занимал различные должности в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Москва), начиная от ведущего специалиста-эксперта до заместителя начальника управления. С 2013 по 2019 годы был начальником управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора. кандидат фармацевтических наук.