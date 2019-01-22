«Закладчика» наркотиков поймала полиция Владивостока

СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-22T08:45:32+03:00

В кармане куртки у парня был пакет с подозрительным содержимым

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Во Владивостоке поймали с поличным «закладчика» так называемой синтетики, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали на улице Зелёной 21-летнего парня, который подозрительно себя вёл. Во время досмотра полицейские нашли в кармане его куртки полиэтиленовый пакет с 12 свёртками. Вещества отправили на экспертизу, анализ показал, что это синтетические наркотики. Их масса составила больше 6 граммов.

В отделе полиции мужчина признался, что решил подзаработать, делая закладки с наркотиками. Через интернет он узнал о том, где забрать пакет с «дурью», забрал его, но попался, когда делал «закладку».

Сейчас подозреваемый заключён под стражу. За покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере ему грозит лишиться свободы на срок до двадцати лет.