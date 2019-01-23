Контрафактный телекабель из Китая задержали приморские таможенники

СЕГОДНЯ 05:41 2019-01-23T05:42:12+03:00

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Владивостокская таможня задержала больше двух тысяч бухт контрафактного кабеля, сообщает пресс-служба ДВТУ. По информации ведомства, товар ввезли из Китая в порт Восточный без разрешения правообладателя.

Декларацию на ввоз телевизионного кабеля во Владивостокскую таможню подал российский импортёр. Однако он не указал информацию о его товарном знаке. Между тем две трети товара имели маркировку «CAVEL», этот товарный знак принадлежит компании «Italiana Conduttori S.R.L.». Когда таможенники обратились к представителю правообладателя, оказалось, что разрешения он не давал, а значит товар контрафактный.

Фото: пресс-служба ДВТУ

Возбуждено дело об административном правонарушении. Санкция статьи «Незаконное использование чужого товарного знака» предусматривает штраф от 50 000 до 200 000 тысяч рублей с конфискацией товара