Во Владивостоке воровка-металлистка ответит за кражу чугунных радиаторов

СЕГОДНЯ 07:14 2019-01-23T07:14:07+03:00

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Во Владивостоке полиция задержала женщину, своровавшую металл из частного дома, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

44-летняя жительница Владивостока обратилась за помощью к стражам правопорядка, когда обнаружила, что из её дома похищены чугунные радиаторы. Из-за пропажи система отопления дома вышла из строя.

Прибыв на место полицейские опросили возможных очевидцев, осмотрели место преступления и установили, что неизвестные отжали дверь, чтобы попасть в дом, и похитили трубы.

По горячим следам оперативники задержали ровесницу потерпевшей, которая призналась в краже и рассказала, что сдала трубы на металл, а деньги потратила.

Подозреваемую заключили под стражу. Полиция выясняет, не причастна ли она к другим, аналогичным преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Металлистке грозит лишиться свободы на срок до 6 лет.