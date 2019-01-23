Во Владивостоке воровка-металлистка ответит за кражу чугунных радиаторов
Во Владивостоке полиция задержала женщину, своровавшую металл из частного дома, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.
44-летняя жительница Владивостока обратилась за помощью к стражам правопорядка, когда обнаружила, что из её дома похищены чугунные радиаторы. Из-за пропажи система отопления дома вышла из строя.
Прибыв на место полицейские опросили возможных очевидцев, осмотрели место преступления и установили, что неизвестные отжали дверь, чтобы попасть в дом, и похитили трубы.
По горячим следам оперативники задержали ровесницу потерпевшей, которая призналась в краже и рассказала, что сдала трубы на металл, а деньги потратила.
Подозреваемую заключили под стражу. Полиция выясняет, не причастна ли она к другим, аналогичным преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Металлистке грозит лишиться свободы на срок до 6 лет.