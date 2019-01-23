Бизнесвумен из Приморья недоплатила в федеральный бюджет больше двух миллионов

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-23T10:19:38+03:00

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Предприниматель из Находки недоплатила в государственный бюджет более 2,1 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ДВТУ. В 2017 году бизнесвумен занижала стоимость товаров, которые ввозила из Китая, когда декларировала товар. Директор компании ввезла восемь партий товаров (дверная фурнитура, бамбуковые палочки для еды, насосы для перекачки топлива) на адрес своей фирмы, а таможенные платежи выплатила с существенной, хоть и незаконной «скидкой».

Расплачиваться за содеянное пришлось, когда таможенники узнали, что женщина закупала товары по более высокой цене. Федеральный бюджет недополучил 2,1 миллионов рублей. За уклонение от уплаты таможенных платежей предпринимателя ждёт наказание вплоть до двух лет лишения свободы.