2019-01-24T00:39:11+03:00
Общество

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Приморье набирает силу

При позднем обращении за квалифицированной медпомощью возможны осложнения и летальные исходы
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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В Приморье набирает силу сезонный пик эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, пик заболеваемости начинается с третьей декады января и заканчивается в середине марта.

С 14 по 20 января зарегистрировано превышение эпидпорога на 10,1%. рост пришелся на вирусы гриппа типа А, в частности A(H1N1)2009.

Рост заболеваемости в целом по краю обусловлен превышением эпидемических порогов, среди совокупного населения, на 15 территориях (Спасск-Дальний, Артем, Лесозаводск, Находка, Дальнегорск; Партизанский, Тернейский, Михаловский, Октябрьский, Чугуевский, Кировский, Анучинский, Кавалеровский, Лазовский, Пограничный районы).

Группами максимального риска по заболеваемости остаются дети 3-6 лет и лица 15 лет и старше (превышение эпидпорога на 20,1% и 18,4% соответственно).

Ежегодно в Приморье пневмонией заболевает от 15 до 19 тысяч человек. С 14 по 20 января внебольничными пневмониями заболело 867 человек. 57,2% заболевших составляет взрослое население, из них 30,0% приходится на людей 65 лет и старше. Летальность — 0,2% — не превышает средне-многолетние показатели.

Заболеваемость внебольничными пневмониями регистрируют по всему Приморью. Наибольшее количество заболевших — во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Дальнегорске.

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