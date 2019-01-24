Приморцы всё реже жалуются на угольную пыль в Находке

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-24T10:04:24+03:00

Роспотребнадзор и власти продолжат работать над снижением загрязнения воздуха до норматива, вне зависимости, жалуются люди или нет

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Депутаты Госдумы обсудили с главным санврачом России Анной Поповой защиту населения от вредных техногенных факторов в регионах, включая Приморье.

На встрече депутата от «Единой России» Виктора Пинского с руководителем Роспотребнадзора парламентарий сообщил Анне Поповой, что ему все ещё поступают жалобы от жителей Находки.

По словам Пинского, угольной пылью в Находке будут заниматься, пока вопрос не будет решен так, как хотят люди.

— Сегодня состоялся подробный разговор. Важно, что руководитель Роспотребнадзора сама выезжала на место, выходила в море, сама замеряла загрязнения, лично общалась с руководителями предприятий, к которым у людей претензии, представителями местных властей. Важно, что системная межведомственная работа над проблемой будет продолжаться, независимо от того, поступают ли жалобы от жителей. Это дает надежду решить вопрос так, как хотят люди, — прокомментировал Виктор Пинский итоги встречи.

По словам главного санитарного врача России, концентрации угольной пыли в Находке снизилась в результате тех мер, которые были предприняты за последний год. Это — административное воздействие, штрафы, остановка работы предприятий, установление защитных сооружений, устройств пылеподавления и мониторинга загрязнений.

— Народ меньше стал жаловаться, хотя мы никогда не берем это за показатель — разные могут быть поводы... Работает наш институт, чтобы оценить меры, которые предпринимаются, и возможное влияние на здоровье... И могу вам точно сказать, что это — не финальный мой доклад. Мы продолжаем эти мероприятия, они уже дали результат. Нужно делать дальше и больше, чтобы эта работа окончательно показала: общая ситуация для людей благополучна, — сказала Анна Попова.

Депутат от Красноярска Юрий Швыткин предложил разработать санитарные нормы для крупных предприятий. Глава Роспотребнадзора одобрила инициативу.

— Санитарные требования к производствам требуют особого внимания. Это то, что мы сейчас будем делать. Их в самом деле не пересматривали давно, а они требуют пересмотра, — сказала Попова.

Она пригласила депутатов к участию в работе в спецгруппе по подготовке таких норм.