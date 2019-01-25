Олег Кожемяко решил ограничить экспорт приморского дуба-кругляка

СЕГОДНЯ 03:14 2019-01-25T03:14:20+03:00

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что вынесет на обсуждение федеральных властей инициативу о введении 100%-ных заградительных пошлин на экспорт дуба-кругляка. По его мнению, эта мера поможет сохранить ценную породу дерева. Эти слова прозвучали на встрече с руководителями лесопромышленных предприятий края.

Глава региона подчеркнул, что приморский дуб сегодня используют как кондиционный материал на лесопилках, которые легализуют незаконный вывоз ценного дерева. В результате ценная для корма копытных лесная порода просто вырубается, не принося пользы ни государству, ни природе.

- Объем дуба, который идет на экспорт в необработанном виде, нужно сокращать, оставляя лишь глубокую переработку в пределах Приморья», – обозначил Олег Кожемяко.

Напомним, Согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС), на необработанные лесоматериалы из дуба установлена ставка пошлины 20% от таможенной стоимости, но не менее 30 евро за кубометр. В Приморье вполне хватает предприятий для переработки древесины, но часто они нуждаются в сырье, так как большая часть леса идёт на экспорт.