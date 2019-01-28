Торговые накрутки на школьное питание проверят по всему Приморью

СЕГОДНЯ 11:21 2019-01-28T11:21:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На фоне федеральных новостей о том, что школьники Петербурга недоедают, а кузбасские ученики и вовсе падают в голодные обмороки, школьным питанием всерьёз озаботились и в Приморье.

Родительские комитеты и общественники проверят, как кормят школьников Приморья. Важно проверить, сколько продуктов получает ребенок. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко.

В 2018 году краевой бюджет по поручению главы увеличил финансирование питания детей вдвое — с 21 рубля до 42 рублей. Теперь важно проверить, как эту перемену воплощают на местах.

«Нужно понимать количество продуктов в порции для каждого ребенка и сколько на них уходит денег, сколько тратят снабжающие школы питанием компании на содержание своего административного аппарата, на доставку. Сегодня в цене выпечки — 300% прибыли, это ненормально. Нужно выяснить, сколько должна стоить эта булочка, чтобы цена была единой во всех школах Приморья», — отметил губернатор.

Он добавил: сегодня деньги из краевого бюджета поступают в муниципалитеты, которые сами проводят конкурсы на обеспечение школьников питанием. Школа получает продукты уже по факту.

«Дайте школам, где есть оборудование для приготовления еды, право самим закупать эти продукты. Так снизим количество посредников и, соответственно, цены. Проверьте цены, по которым закупаются продукты для школ, чтобы в них не было „бытовой коррупции“. Ребенок должен получать качественное питание», — подчеркнул губернатор.

Директор департамента образования и науки Надежда Кочурова сообщила, что сегодня в цену поставки питания для школьников организации могут закладывать не более 10-15% на администрирование и доставку.

По поручению губернатора, группы контроля питания школьников созданы во всех муниципалитетах при участии общественных организаций «Матери России» и «Совет многодетных родителей», специалистов Роспотребнадзора и муниципальных управлений образования. До 15 февраля краевой Центр гигиены и эпидемиологии завершит семинары для групп общественного контроля.

Напомним, в 2019 году из краевого бюджета на обеспечение бесплатным питанием школьников направлен 1,1 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущими годами эта сумма увеличена вдвое.

Справка КП

В Приморье в более чем 150 школах из 483 школ питание осуществляется индивидуальными предпринимателями по аутсорсингу, в том числе — во всех школах Владивостока.