Сестру тигра Амура усыпили и вывезли из Приморья

СЕГОДНЯ 14:08 2019-01-28T14:09:37+03:00

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Сегодня, 28 января, сотрудники Приморского сафари-парка простились с Тайгой – сестрой знаменитого тигра Амура, из-за которого спорят сразу три субъекта РФ. Собственниками обоих является министерство имущественных отношений Хабаровского края, а родились хищники в Зоосаде «Приамурский» - там же, в соседнем с Приморьем регионе.

- Их привезли к нам совсем малышами, в ноябре 2012 года, когда тигрятам исполнилось всего полгода. А сейчас им почти уже семь лет и, конечно, очень жалко было расставаться сегодня с Тайгой. После того, как она прошла здесь карантин, приехали хабаровчане, усыпили её «стрелой» с препаратом золетил и увезли на машине к себе в зоосад, - рассказали «Комсомолке» сотрудники сафари-парка.

Тигрица Тайга включена в программу Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, и координаторы решили передать коренную дальневосточницу в Казахстан, в «Алматинский зоологический парк». Туда она отправится чуть позже.

Между тем, директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев продолжает борьбу за тигра Амура, который стал знаменитым на весь мир благодаря истории дружбы с козлом Тимуром.