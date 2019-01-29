В Приморье у границ нацпарка вырубили больше 1300 деревьев

СЕГОДНЯ 07:46 2019-01-29T07:46:06+03:00

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Руководство «Земли леопарда» обратилось к прокуратуре Хасанского района с просьбой проверить законность вырубки леса в Барабаше.

Дело в том, что неподалеку от границы биосферного заповедника «Кедровая падь» кто-то вырубил 1359 взрослых деревьев диаметром до 72 сантиметров. Рубку обнаружили госинспекторы «Земли леопарда», когда патрулировали территорию.

Известно, что это участок незадолго до инцидента взял в аренду местный предприниматель. Однако исполнительные органы Барабашского сельского поселения и Хасанского района не выдавали разрешение на вырубку здесь лесных насаждений.

Опасения природоохраны вызывает тот факт, что на участке растут редкие хвойные породы - кедр корейский и пихта цельнолистная. Около горы Бусленко их высаживали с 70-х по 90-е прошлого века.

По словам специалистов, для сохранения и развития зелёного фонда необходима система мероприятий по его защите. Поэтому на таких территориях запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на него, а также на его функции экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. Руководство ФГБУ «Земля леопарда» рассчитывает на оперативное реагирование заинтересованных ведомств.