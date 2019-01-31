2019-01-31T04:15:50+03:00
Политика

Офицеры ВВО отправились в Китай готовить международные учения

Сами учения пройдут в ноябре на территории КНР и будут посвящены уничтожению условных террористов
Игорь СОРОКИН
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фото - штаб ВВОфото - штаб ВВО
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Делегация военнослужащих Восточного военного округа посетила Китай. Там она приняла участие в первой конференции по подготовке совместных антитеррористических учений.

Мероприятия состоялись в Гуйлине. Представители ВВО стали участниками заседания экспертной рабочей группы «СМОА-плюс». На этом заседании обсуждали замысел предстоящего учения стран АСЕАН и партнеров.

К участию от Восточного военного округа планируют привлечь до 40 военнослужащих, в том числе офицеров для обеспечения работы многонациональных пунктов управления и соединения спецназа.

Сами учения пройдут в ноябре на территории КНР и будут посвящены уничтожению условных террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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