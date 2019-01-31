Офицеры ВВО отправились в Китай готовить международные учения
Делегация военнослужащих Восточного военного округа посетила Китай. Там она приняла участие в первой конференции по подготовке совместных антитеррористических учений.
Мероприятия состоялись в Гуйлине. Представители ВВО стали участниками заседания экспертной рабочей группы «СМОА-плюс». На этом заседании обсуждали замысел предстоящего учения стран АСЕАН и партнеров.
К участию от Восточного военного округа планируют привлечь до 40 военнослужащих, в том числе офицеров для обеспечения работы многонациональных пунктов управления и соединения спецназа.
Сами учения пройдут в ноябре на территории КНР и будут посвящены уничтожению условных террористов.
ИСТОЧНИК KP.RU