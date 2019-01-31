2019-01-31T05:47:35+03:00
Дом. Семья

Осетры с самой дорогой икрой поселились во Владивостоке

Стерляди-альбиносы впервые представлены в приморском океанариуме
Игорь СОРОКИН
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Редкие стерляди пополнили экспозицию «Река Амур, озеро Ханка и озеро Байкал» приморского океанариума.

Новосёлы отличаются окраской — не привычно серой, а цвета слоновой кости. Стерляди-альбиносы впервые представлены в приморском океанариуме: прежде гости могли увидеть этих рыб только в павильонах ВЭФ-2018.

Альбиносы поселились в одном аквариуме с молодыми речными окунями. И стерляди, и окуни встречаются в центральной части России, в западной Сибири, восточная граница ареала — озеро Байкал.

Среди гигантов-осетров стерляди — самые изящные: взрослые особи не превышают 1,25 метра в длину. Поселившиеся в экспозиции океанариума рыбы вывелись в прошлом мае: они уже успели вырасти до 20 сантиметров. Стерлядь не хищная рыба, питается она улитками, ракушками, червями и ракообразными.

Белые осетры в природе встречаются крайне редко, рыбы и сами выглядят необычно и икра у них не черная, а золотистая. Именно для получения золотой икры — самой дорогой в мире — альбиносов разводят в искусственных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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