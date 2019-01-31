Профсоюз добился повышения зарплат на «Примтеплоэнерго»

СЕГОДНЯ 08:13 2019-01-31T08:13:33+03:00

Прежний гендиректор Алёна Григорьева, по мнению профсоюзных активистов, была слишком конфликтна

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На 3% с 1 марта вырастет зарплата персонала КГУП «Примтеплоэнерго», а на ремонт и благоустройство бытовок выделят 24 миллиона рублей. Таковы итоги встречи лидера приморской организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светланы Кожухарь и председателей первичных профорганизаций КГУП «Примтеплоэнерго» с гендиректором предприятия Анатолием Поповым.

Профсоюз давно бился за увеличение зарплаты на «Примтеплоэнерго». Звучал этот вопрос и на встрече с главой региона Олегом Кожемяко в декабре 2018 года.

Мартовское повышение увеличит заработок у основного персонала — операторов котельных, кочегаров, слесарей-ремонтников, грузчиков, электрогазосварщиков, электромонтеров и других рабочих, занятых тяжелым трудом по обеспечению региона теплом.

Анатолий Попов пообещал, что дальнейшему росту зарплат будут способствовать деньги, которые удалось сэкономить на проектах по модернизации производства и энергосбережения. Также в планах увеличить персональные надбавки, которые учтут личный вклад работников и производственные показатели.

Говорили на встрече и об охране труда. Профсоюзом и администрацией разработан план по улучшению бытовок, в бюджет заложены деньги на ремонт и покупку необходимой бытовой техники. На это направят 24 миллиона рублей.

Профсоюз акцентировал внимание руководства на своевременном обеспечении работников зимней и летней спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты. Профсоюзные уполномоченные по охране труда держат эти вопросы на контроле.

Вопросы оздоровления работников, развития наставничества и работы с молодежью дополнительно прописали в соглашении «О сотрудничестве и социальном партнерстве в КГУП «Примтеплоэнерго».

— Это первая полноценная встреча с Анатолием Львовичем с момента его назначения на должность, и мы довольны. Это был деловой разговор социальных партнеров. На смену конфронтации с работодателем, которая долга длилась с экс-генеральным директором Григорьевой, наконец-то пришло конструктивное взаимодействие, — рассказала Светлана Кожухарь.

По словам лидера профсоюза жизнеобеспечения, на предприятии с приходом Анатолия Попова уже произошли заметные изменения: задолженности по зарплате нет, большая часть долгов перед другими юрлицами ликвидирована, отопительный сезон проходит в Приморье в штатном режиме. У предприятия появились новые филиалы — «Арсеньевский» и «Владивостокский». Более 400 миллионов рублей заложено на программу модернизации.

В декабре 2018 года на предприятии заключен новый коллективный договор, каждое положение которого направлено на рост производства и улучшение уровня жизни работников.

— Этот документ — гарант социальной стабильности на предприятии, и мы намерены выдвинуть его в этом году на участие в главном профсоюзном конкурсе края «Социальное партнерство», — сказала Светлана Кожухарь.

ИСТОЧНИК KP.RU