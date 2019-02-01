Девушка из Приморья шокировала инстаграм горячим фото во льдах

СЕГОДНЯ 02:18 2019-02-01T02:18:16+03:00

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Девушка из Приморья продолжает шокировать инстаграм своими зимними забавами. По сети разошлось фото, где так называемая «Мороженка» практически вмёрзла в ледяную шугу на косе острова Шкота.

Впрочем «Комсомолка» спешит успокоить читателей, кадр – постановочный, а его героиня опытный «морж».

first_devchina Девушка принимает ледовые ванны

Сама любительница холодных ванн на природе признаётся, что моржевание – это зависимость и что она подсела с первого раза. Если же есть возможность не только искупаться, но и сделать колоритное фото во льдах для популярной соцсети, она не отказывает себе в удовольствии.

Чуть позже, после «горячей» фотографии во льдах, жительница Приморья опубликовала ещё один пост в купальнике на берегу моря, где рассказала обеспокоенным подписчикам, что изо льдов она выбралась, а здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU