По Булгакову: приморский врач поплатился за пристрастие к морфину

СЕГОДНЯ 03:17 2019-02-01T03:17:32+03:00

Медик сам себе выписывал рецепты на наркотики

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Тернейский районный суд приговорил к серьёзному сроку главврача Пластунской больницы за незаконную выдачу рецептов на получение наркотиков.

Как установили в суде, на преступление медик пошёл, когда временно заступил на серьёзную должность. Он сам был наркоманом и рецепты на морфин и промедол выписывал сам себе. Всего он успел выписать 14 таких рецептов. Медикаменты служитель Гиппократа хранил у себя дома.

Подсудимого признали виновным в хищении наркотических средств, совершенным лицом с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

Суд назначил ему 8,5 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU