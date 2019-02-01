В Приморье нашли труп бесследно исчезнувшей девушки

СЕГОДНЯ 04:59 2019-02-01T06:30:16+03:00

Яну Петрущенко искали весь январь. Что с ней произошло, пока неясно. Фото: pixabay.com

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Во Владивостоке нашли мертвой девушку, которая пропала в канун Нового года.

Печальной новостью отметилось Приморье в конце недели. В приморской столице обнаружили труп местной жительницы Яны Петрущенко, пропавшей перед Новым годом. 28-летняя девушка перестала выходить на связь с родственниками и друзьями еще 29 декабря прошлого года. После недельного затишья горожанку начали активно искать.

– Она жила в съемной квартире. Попасть туда не было никакой возможности – ключи были только у Яны и хозяйки. Та была в отъезде. Полиция вскрывать дверь отказывалась, – рассказал корреспонденту «КП» дядя девушки, Олег.

Арендодательница вернулась в город только в конце января. Для того, чтобы попасть в жилище, ей пришлось вызвать специалистов: дверь оказалась закрыта изнутри на щеколду. В квартире обнаружили труп исчезнувшей девушки. Следов насилия на теле не обнаружили. По словам родственников Яны Петрущенко, варианта произошедшего два: либо девушке стало плохо со здоровьем, либо она свела счеты с жизнью. Что произошло с несчастной, станет ясно после заключения специалистов.

ОБНОВЛЕНИЕ: первоначальная ифнормация о том, что девушка являлась администратором Instagram-паблика, не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU