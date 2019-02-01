Приморские учёные вывели морозостойких и миролюбивых пчёл

СЕГОДНЯ 06:59 2019-02-01T06:59:35+03:00

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Новую породу пчёл – более морозостойкую и миролюбивую вывели приморские учёные, сообщает «КП» со ссылкой на РИА Новости. Заведующий лабораторией пчеловодства Федерального научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки Максим Шаров рассказал журналистам, что изобретение уже запатентовано, а главное - «Дальневосточные» пчёлы дают больше мёда.

Прабабушек новой породы завезли в Приморье 150 лет назад с Украины и центральных районов России. Когда насекомые акклиматизировались, стало ясно, что «старушки» дают больше мёда, чем «новенькие», которых продолжали завозить.

Из местного материала учёные продолжили отбирать лучшие формы и в результате селекционной работы к 2016 году вывели новую породу.

Она отличается экстерьером и биологическими и хозяйственно-полезными особенностями.

- Улучшилась зимостойкость, воскопроизводительная деятельность, медовая продуктивность – эти пчелы меда дают на 20-30% больше, чем неотселекционированные. У этой породы высока сохранность пчелиных семей зимой. Пчёлы адаптированы к суровым условиям с резкими перепадами температур и отличаются миролюбием, - отметил Шаров.

Экспертиза ВНИИ животноводства установила генетическую обособленность новой породы от других зарегистрированных пород пчел. Недавно приморские ученые получили патент на селекционное достижение – породу пчелы медоносной «Дальневосточная» и допуск к его использованию в России. Патент позволит заниматься крупномасштабной селекцией и племенной работой в разных регионах страны. Местные пчеловоды уже протестировали насекомых в работе.

Однако полномасштабное производство начнется только, когда появятся официальные племенные репродукторы для получения чистопородных племенных пчелиных маток и семей породы. Пока что финансирование на эти цели не предусмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU