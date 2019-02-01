Администратор приморского Instagram-паблика опровергла информацию о своей гибели

СЕГОДНЯ 07:26 2019-02-01T07:26:52+03:00

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Этим утром в Сети появилась информация о гибели 28-летней жительницы Приморья. Пропавшая перед Новым годом Яна Петрущенко найдена мертвой в конце января. По информации ряда источников, она администрировала крупный приморский паблик dpscontrol.ru. Эта информация оказалась ложной: девушку просто перепутали. Администратор паблика Яна связалась с редакцией "КП" и сообщила: информация о ее смерти не соответствует действительности. Ее перепутали с погибшей тёзкой из Владивостока, которая не имеет отношения к Insatgram.

Редакция "КП" приносит админитору паблика dpscontrol.ru свои извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU