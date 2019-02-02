Самые талантливые студенты-робототехники России устроили соревнования промышленных роботов

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-02T07:31:02+03:00

Дипломанты олимпиады «Я – профессионал», в рамках которой проходят соревнования, получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей и льготы на дальнейшее обучение

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Во Владивостоке стартует полуфинал соревнований промышленных роботов. Самым талантливым студентам-робототехникам России предстоит не только правильно запрограммировать своих помощников, но и доказать его превосходство над остальными машинами во время битвы роботов.

Сегодня, 2 февраля, в Дальневосточном федеральном университете начинается полуфинал робототехнического трека студенческой олимпиады «Я – профессионал». Всего в программе заявлен 4 671 участник со всей страны: это студенты, которые на протяжении всей своей учебной деятельности постоянно совершенствуют свои навыки в робототехнике.

Участники уже не раз демонстрировали нестандартные подходы к решению тех или иных задач, которые ставятся перед ними и их запрограммированными машинами. Конкурсанты сегодня начнут программировать роботов Kuka, которые широко используются в промышленности. Есть и минимальные критерии, по которым оцениваются роботы. Это использование так называемого компьютерного зрения, динамика и кинематика робота, а также управление им.

Битва роботов - финал олимпиады. Участникам предстоит на практике доказать превосходство своей машины над остальными. Чей робот окажется лучше, тот и станет победителем. Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» получат премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Они также будут внесены в национальную базу «Я – профессионал», благодаря этому самые лучшие робототехники получат возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Справка «КП»:

Олимпиада студентов «Я – профессионал» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей», реализация которой началась с указания Президента России Владимира Путина, чтобы наладить работу социальных лифтов. Ключевая особенность олимпиады – практико-ориентированность. Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Трек по робототехнике проводят ДВФУ и Университет ИТМО совместно с ведущими вузами и технологическими компаниями страны.

ИСТОЧНИК KP.RU