Во Владивостоке предлагают создать единую парковочную систему

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-02T08:30:52+03:00

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По данным аналитического агентства «Автостат», во Владивостоке зарегистрировано примерно 430 тысяч машин. Реальная автоматизация – 300-350 машин на тысячу человек.

Центральная часть Владивостока от Верхнепортовой до Покровского парка постоянно “задыхается” от нарушения правил парковки. Машины становятся в два-три ряда, нередко паркуются на тротуарах, мешают проезду оперативного и общественного транспорта, а парковок почти нет.

Чтобы как-то разрешить эти проблемы губернатору Приморья предложили рассмотреть проект единой современной парковочной инфраструктуры, возможно, под управлением Администрации края, которая будет единственным оператором парковочного пространства.

Программа предусматривает строительство многоуровневых парковок, обустройство парковочного пространства карусельного типа, сети платных парковок. Подсчитано, что в центральной части города можно разместить до 3 тысяч парковочных мест на 37 километрах дорог. К строительству и обслуживанию этой инфраструктуры предлагается привлекать бизнес на условиях государственно-частного партнерства или концессии.

В результате специалисты ожидают снижение количества нарушений правил парковки в центральной части города, повышение скорости движения, защиту интересов жителей города. Уже проведен мониторинг и подобраны четыре земельных участка для строительства многоуровневых парковок, разработаны эскизные проекты.

Олег Кожемяко идею создания единого оператора одобрил. Он подчеркнул: главное условие – чтобы в итоге стоимость парковки была доступной для горожан.

- В первые пять лет необходимо создать условия, выгодные для бизнеса, который будет организовывать парковочную инфраструктуру. Край может субсидировать часть затрат при главном условии – стоимость парковки должна быть доступной для жителей города. Люди должны привыкнуть ставить машины туда, потому что, если будет дорого, люди пользоваться не будут, - отметил Олег Кожемяко.

Губернатор поставил задачу в ближайшее время разработать такую единую парковочную программу, включая порядок управления и механизмы поддержки инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU