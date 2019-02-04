Вслед за длительным потеплением Приморье встречает «китайские морозы»

СЕГОДНЯ 00:46 2019-02-04T00:46:24+03:00

Во Владивостоке ждут снега, но пока что получают только сильный ветер. Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Практически во всём крае хозяйничает сильный ветер. Не исключён и снег

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В Приморье практически по расписанию начинаются «китайские морозы». Особенно это хорошо почувствовали жители Владивостока: «плюсовые» выходные утром в понедельник сменил сильный ветер.

Сегодня, 4 февраля, погода в Приморье во власти поля пониженного атмосферного давления, информирует «Примпогода». В регионе переменная облачность, кое-где - небольшой снег. Температура воздуха варьируется от -5 до -17° градусов Цельсия.

Во Владивостоке в понедельник переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -8...-10°C.

В Уссурийске также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха колеблется от -7 до -9°C.

В Находке без осадков, переменная облачность. Сильный ветер. Температура воздуха -8...-10°C.

ИСТОЧНИК KP.RU