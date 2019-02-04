2019-02-04T04:35:40+03:00
Общество

Владивосток возглавил рейтинг привлекательных городов России

Интернет-проект «Город России» – это проект всероссийского масштаба, организованный в целях поддержки национального развития и сохранения культурно-исторического наследия российских городов
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Владивосток лидирует в рейтинге самых узнаваемых и привлекательных городов России в 2019 году. Ежегодное голосование проходит на сайте «Города России. Национальный выбор».

На сегодня Владивосток занимает первую строчку рейтинга, набрав более 29 тысяч голосов. Всего в проекте участвуют 83 города. В тройке лидеров также Пенза и Нальчик. Онлайн-голосование продлится до конца 2019 года.

Интернет-проект «Город России» – это проект всероссийского масштаба, организованный в целях поддержки национального развития и сохранения культурно-исторического наследия российских городов.

Напомним, что по итогам голосования 2018 года Владивосток занял второе место, уступив Владикавказу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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