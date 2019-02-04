Владивосток возглавил рейтинг привлекательных городов России
Владивосток лидирует в рейтинге самых узнаваемых и привлекательных городов России в 2019 году. Ежегодное голосование проходит на сайте «Города России. Национальный выбор».
На сегодня Владивосток занимает первую строчку рейтинга, набрав более 29 тысяч голосов. Всего в проекте участвуют 83 города. В тройке лидеров также Пенза и Нальчик. Онлайн-голосование продлится до конца 2019 года.
Интернет-проект «Город России» – это проект всероссийского масштаба, организованный в целях поддержки национального развития и сохранения культурно-исторического наследия российских городов.
Напомним, что по итогам голосования 2018 года Владивосток занял второе место, уступив Владикавказу.
ИСТОЧНИК KP.RU