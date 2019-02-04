Во Владивостоке из-за аварии дорогой Lexus стал грудой железа

СЕГОДНЯ 08:05 2019-02-04T08:05:47+03:00

Во время аварии в салоне помимо рулевого находился ещё и пассажир. Фото: dps_vl

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Серьёзная авария стала причиной крупного затора в районе улицы Фадеева во Владивостоке. Водитель дорогого авто не справился с управлением своего транспорта и перевернул его на крышу. Остановить «железного коня» смогла лишь подпорная стена.

Инцидент случился в понедельник, ближе к двум часам ночи. По неизвестным пока причинам парень за рулём авто марки Lexus LS460 не справился с управлением легковушки и на огромной скорости буквально влетел в подпорную стену. Примечательно, что в процессе полёта автомобиль перевернулся на крышу.

Установить все обстоятельства случившегося ещё предстоит компетентным органам.Фото: dps_vl

В социальных сетях уже появилось видео - момент самого ДТП. Судя по кадрам, водитель Lexus серьёзно нарушил скоростной режим. Во время аварии в салоне помимо рулевого находился ещё и пассажир.

Момент ДТП в районе улицы Фадеева во Владивостоке. Источник: youtube.com/Astakada.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и бригада медиков. Несмотря на то, что автомобиль покорёжило до неузнаваемости, оба члена экипажа остались живы. Пассажир отделался ушибами и царапинами, судьба водителя пока неизвестна. В социальных сетях про него уже говорят «родился в рубашке». Кроме того, пользователи социальной сети Instagram отмечают, что авария из-за аварии очень многие сегодня опоздали на работу.

Установить все обстоятельства случившегося ещё предстоит компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU