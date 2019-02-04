2019-02-04T08:08:28+03:00
Общество

Приморье всеми силами противостоит ящуру

На данный момент вирус ящура остается в Спасском районе
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Более 100 тысяч животных в Приморском крае уже привито от ящура.

По информации краевой государственной ветеринарной инспекции, под наблюдением ветеринаров находятся все населенные пункты. На сегодняшний день привито более 100 тысяч животных.

«Из них почти 50 тысяч крупного и мелкого рогатого скота, а также более 58 тысяч свиней», – сказал руководитель инспекции Дмитрий Кузин, добавив, что 6 февраля начнется повторная вакцинация животных в угрожаемой зоне.

Отметим, что на данный момент вирус ящура остается в Спасском районе. В край доставлено 128 тысяч доз вакцины, благодаря которой в течение двух недель будет привито все свиное поголовье в Приморье.

Напомним, губернатор Олег Кожемяко потребовал усилить карантинные меры по нераспространению ящура. Глава региона также отметил, что будут тщательно проанализированы причины вспышки заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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