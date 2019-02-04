Владивосток вошёл в тройку «самых коррупционных городов России»

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-04T11:25:45+03:00

Владивосток с завидной регулярностью попадает в различные рейтинги - позитивные и не очень. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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Независимое маркетинговое агентство Zoom Market представило результаты социологического исследования «Рейтинг самых коррупционных городов России», проведённого в январе 2019-го. Столица Приморского края заняла в нём третье место, уступив только двум городам Северного Кавказа - Махачкале (1-е место) и Нальчику (2-е).

Сразу за Владивостоком расположились Сочи, Хабаровск, Владикавказ, Санкт-Петербург и Брянск.

Опрос проводился методикой личных интервью. Общая выборка составила 3600 респондентов. Их возраст варьировался от 23 до 67 лет.

Авторы социологического исследования рассказали, что респондентам задавались три стандартных вопроса. Приходилось ли давать взятку представителям госорганов или исполнительной власти? Как это часто случалось. И - когда это произошло в последний раз?

Ранее Владивосток занял 12-ю позицию в опросе Zoom Market «Рейтинг толерантных городов России».

ИСТОЧНИК KP.RU