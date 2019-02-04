2019-02-04T11:25:45+03:00
Общество

Владивосток вошёл в тройку «самых коррупционных городов России»

Социологическое исследование проводилось в 30 населённых пунктах
Максим КАВАЛЕРОВ
Поделиться:
Владивосток с завидной регулярностью попадает в различные рейтинги - позитивные и не очень.Владивосток с завидной регулярностью попадает в различные рейтинги - позитивные и не очень.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Независимое маркетинговое агентство Zoom Market представило результаты социологического исследования «Рейтинг самых коррупционных городов России», проведённого в январе 2019-го. Столица Приморского края заняла в нём третье место, уступив только двум городам Северного Кавказа - Махачкале (1-е место) и Нальчику (2-е).

Сразу за Владивостоком расположились Сочи, Хабаровск, Владикавказ, Санкт-Петербург и Брянск.

Опрос проводился методикой личных интервью. Общая выборка составила 3600 респондентов. Их возраст варьировался от 23 до 67 лет.

Авторы социологического исследования рассказали, что респондентам задавались три стандартных вопроса. Приходилось ли давать взятку представителям госорганов или исполнительной власти? Как это часто случалось. И - когда это произошло в последний раз?

Ранее Владивосток занял 12-ю позицию в опросе Zoom Market «Рейтинг толерантных городов России».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кругосветное путешествие «Паллады» может возглавить первый проректор Дальрыбвтуза
Девушка из Владивостока завоевала медаль по самбо
Приморье всеми силами противостоит ящуру
Во Владивостоке из-за аварии дорогой Lexus стал грудой железа
Пёс Бандит помог задержать наркомана в Приморье
Следственный комитет начал проверку по факту гибели журналистки в Большом Камне
За год Приморье отремонтировало 487 судов
Счета Дальнегорского ГОКа арестованы за долги перед энергетиками
Житель Владивостока похитил у студентки самое дорогое
Владивосток возглавил рейтинг привлекательных городов России
77 семей оформили «Доступную ипотеку» в Приморье
Приморье потратило почти 178 миллионов на доплату пенсионерам
В массовой аварии на трассе в Приморье пострадал 10-летний мальчик
Транспортные компании Владивостока выпускают не все автобусы на линию
ГАИ Приморья упрекнуло водителей в безответственности
Упавшее дерево перекрыло движение по одной из улиц Владивостока
«Дальневосточный гектар»: в Приморье продолжают бесплатно раздавать землю
Семья пенсионеров из Владивостока погибла в пожаре
Массовая авария произошла во Владивостоке
Вслед за длительным потеплением Приморье встречает «китайские морозы»
Остановка, дерево, фонарь - в Артёме девушка протаранила остановку автобуса
Лесозаводск отметили на «Карте убитых дорог»
Во Владивостоке полиция продолжает «охоту» на нелегальные стоянки
«Адмирал» сотворил сенсацию, разгромив легендарных соперников
Приморье даёт отпор ящуру
Сегодня во Владивостоке тепло и ясно
Во Владивостоке предлагают создать единую парковочную систему