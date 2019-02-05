2019-02-05T02:11:59+03:00
Общество

Приморские пограничники задержали в российских водах японцев-браконьеров

Ущерб от незаконного промысла оценили в 39 миллионов рублей
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.the-village.ru/village/food/food-guide/245655-krabyФото: https://www.the-village.ru/village/food/food-guide/245655-kraby
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7,5 тонн живого краба обнаружили приморские пограничники на японской рыболовной шхуне «Нишино Мару-68», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Судно правоохранители задержали 30 января в исключительной экономической зоне России в Японском море.

Ущерб от незаконного промысла оценили в 39 миллионов рублей. Арестованную шхуну доставили в порт Находки. На ней находится 10 граждан Японии. По словам

начальника отдела регулирования рыбного хозяйства управления рыболовства министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Есихиса Нагата, все они здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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