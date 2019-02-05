В Приморье ликвидированы все лесные пожары
По информации департамента лесного хозяйства края в Приморье к утру 5 февраля ликвидированы все лесные пожары.
Последние три лесных пожара ликвидированы в Шкотовском, Хорольском районах и Артемовском городском округе. К тушению привлекались 24 сотрудника Приморской авиабазы и пять единиц техники.
По данным космического мониторинга в Приморье выявлено 40 тепловых аномалий. В четырех муниципалитетах по-прежнему действует особый противопожарный режим: в Партизанском, Хасанском, Лазовском районах и Уссурийском городском округе. С 11 января в 19 муниципалитетах объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда.
Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, воспользовавшись «прямой линией» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.
ИСТОЧНИК KP.RU