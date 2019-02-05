2019-02-05T03:48:47+03:00
Общество

В Приморье ликвидированы все лесные пожары

Последние три пожара были потушены 4 февраля
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье потушены все лесные пожары, но особый противопожарный режим всё ещё в силе.В Приморье потушены все лесные пожары, но особый противопожарный режим всё ещё в силе.
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По информации департамента лесного хозяйства края в Приморье к утру 5 февраля ликвидированы все лесные пожары.

Последние три лесных пожара ликвидированы в Шкотовском, Хорольском районах и Артемовском городском округе. К тушению привлекались 24 сотрудника Приморской авиабазы и пять единиц техники.

По данным космического мониторинга в Приморье выявлено 40 тепловых аномалий. В четырех муниципалитетах по-прежнему действует особый противопожарный режим: в Партизанском, Хасанском, Лазовском районах и Уссурийском городском округе. С 11 января в 19 муниципалитетах объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, воспользовавшись «прямой линией» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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