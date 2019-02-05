В Приморье откроют филиал Московской государственной академии хореографии

СЕГОДНЯ 04:33 2019-02-05T04:33:36+03:00

Художественный руководитель будущего учреждения прибудет в Приморье уже через месяц

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Одно из старейших образовательных учреждений России планирует в Приморье обучать искусству хореографии ребят со всего Дальнего Востока.

Народная артистка России, ректор МГАХ Марина Леонова отметила, что через месяц в Приморье приедет художественный руководитель будущего учреждения, который лично начнет просмотр ребят в муниципалитетах края. Планируется, что филиал будет обучать детей из всех субъектов Дальнего Востока.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко также подчеркнул, необходимо проводить активную работу в муниципалитетах, создавать танцевальные секции, чтобы ребята из глубинок могли приобщаться к искусству хореографии и пробовать свои силы при поступлении в ведущее учебное заведение этого профиля.

- Уверен, что балетная школа под вашим патронажем прославит Приморье и даст возможность увидеть перспективы тем молодым ребятам, которые, закончив студии и получив начальные знания, устремляются дальше на запад пробовать себя. У них появится возможность здесь, в регионе, найти работу, пройти практику, быть востребованными», – обратился к собеседнице Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU