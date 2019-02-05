2019-02-05T06:26:35+03:00
Общество

Приморцев приглашают на предпраздничные продовольственные ярмарки

Торговля на центральной площади Владивостока будет организована 16 февраля и 2 марта
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Продовольственная ярмарка на центральной площади Владивостока пройдет 16 февраля и 2 марта.Продовольственная ярмарка на центральной площади Владивостока пройдет 16 февраля и 2 марта.Фото: vlc.ru
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Накануне Дня защитника Отечества и Международного женского дня во Владивостоке пройдут традиционные продовольственные ярмарки. Посетить торговую площадку и купить продуктов на праздничный стол можно будет 16 февраля и 2 марта.

Сельскохозяйственная продовольственная ярмарка пользуется популярностью среди жителей и гостей Владивостока. Свою продукцию на центральной площади представляют более двухсот фермерских хозяйств и местных производителей. Здесь всегда можно приобрести свежие ягоды, мёд, овощи, рыбопродукцию, выпечку, фрукты, мясную и молочную продукцию и многое другое.

Время работы ярмарки: с 10:00 до 17:00 часов

ИСТОЧНИК KP.RU

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