Приморцев приглашают на предпраздничные продовольственные ярмарки
Накануне Дня защитника Отечества и Международного женского дня во Владивостоке пройдут традиционные продовольственные ярмарки. Посетить торговую площадку и купить продуктов на праздничный стол можно будет 16 февраля и 2 марта.
Сельскохозяйственная продовольственная ярмарка пользуется популярностью среди жителей и гостей Владивостока. Свою продукцию на центральной площади представляют более двухсот фермерских хозяйств и местных производителей. Здесь всегда можно приобрести свежие ягоды, мёд, овощи, рыбопродукцию, выпечку, фрукты, мясную и молочную продукцию и многое другое.
Время работы ярмарки: с 10:00 до 17:00 часов
ИСТОЧНИК KP.RU