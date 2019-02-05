Школы Приморья получат современные программы физического воспитания

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-05T09:49:46+03:00

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Разнообразить школьные уроки физкультуры, ввести в них элементы фитнеса, спортивных танцев и других направлений, интересующих молодежь, – такое поручение озвучил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По мнению губернатора, в Приморье необходимо кардинально пересмотреть школьные программы по физическому воспитанию, максимально задействовать в занятиях потенциал городских и сельских спортивных учреждений – бассейнов, крытых и открытых катков. Также стоит учитывать природные особенности территорий, например, занятия лыжным спортом в Арсеньеве.

- Сегодня необходимо уходить от стандартов уроков физкультуры, которые были еще в советские годы и вводить элементы фитнеса, спортивных танцев, плавания, горных лыж и иных направлений, которые сегодня интересны молодежи. Уроки физкультуры должны заинтересовать детей, посоветуйтесь с ребятами и родителями и откорректируйте учебные планы. Учебные программы составляют сами муниципалитеты, и у них есть такая возможность. Такие интересные уроки станут основой последующего спортивного развития ребенка, - обратился губернатор к представителям учреждений образования.

В департаменте образования и науки уточнили, что сегодня собственные спортзалы есть у 444 школ Приморья из 483. Остальные 39 школ проводят занятия физкультурой в перепрофилированных классах, либо в помещениях муниципальных учреждений культуры или спорта. Уроки физкультуры посещают более 196 тысяч учащихся. В 103 школах края есть собственные спортивные клубы по различным направлениям.

Дошкольных учреждений образования в Приморье сегодня – 501. В них реализуются программы подготовки для занятий физкультурой и спортом для малышей – несколько часов в неделю.

Олег Кожемяко отметил, что программы по занятиям спортом в детских садах тоже можно развивать.

Такие программы введут в новом учебном году: до его начала достаточно времени, чтобы откорректировать учебные планы и провести дополнительную подготовку учителей.

ИСТОЧНИК KP.RU