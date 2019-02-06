2019-02-06T02:18:54+03:00
Общество

В Приморье четыре женщины пытались спасти тонущий минивен

Машина начала уходить под лёд
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_470477Фото: https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_470477
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В Тавричанке начал уходить под лёд минивен, сообщает «КП» со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.

Примечательно, что вытянуть его взялись четыре женщины и один мужчина. Их усилия и «танцы с верёвкой» вокруг авто попали под прицел чьей-то камеры. Однако до конца неизвестный папарацци снимать действия пострадавших не стал, чем закончились попытки леди и одного джентльмена неизвестно.

dpskontrol_125rusdpskontrol_125rus
Вытягивают авто
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«Комсомолка», между тем, снова апоминает, что выезд на лёд, согласно Закону Приморского края № 279-КЗ выезд влечёт за собой следующие штрафы: на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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