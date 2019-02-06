2019-02-06T06:59:06+03:00
Общество

Рустям Абушаев стал главой Надеждинского района

Сегодня в крае действует только одна форма выборов главы муниципалитета – проведение конкурса и голосование депутатского корпуса
Софья КУЧИНА
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Сейчас в Приморье рассматривается закон о предоставлении муниципалитетам возможности альтернативы в проведении выборовСейчас в Приморье рассматривается закон о предоставлении муниципалитетам возможности альтернативы в проведении выборовФото: primorsky.ru
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Рустям Абушаев стал новым руководителем Надеждинского муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Приморья. 5 февраля на заседании Думы местные депутаты избрали его главой администрации.

По информации департамента внутренней политики Приморского края, главу избрали из числа кандидатов конкурсной комиссией, а затем представили на голосование депутатскому корпусу. Ведь несмотря на то, что сейчас в регионе рассматривается закон о предоставлении муниципалитетам возможности альтернативы в проведении выборов – либо через конкурсную комиссию, либо прямыми выборами, сегодня в крае действует только одна форма.

Справка: Рустям Абушаев в 2006 году окончил Пензенский артиллерийский инженерный институт по специальности «инженер», в 2013 году – Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «юрист». Служил в рядах Вооруженных сил РФ, работал юристом. С 2015 года занимал должность заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района. Женат, детей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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