Рустям Абушаев стал главой Надеждинского района

СЕГОДНЯ 06:59 2019-02-06T06:59:06+03:00

Сейчас в Приморье рассматривается закон о предоставлении муниципалитетам возможности альтернативы в проведении выборов Фото: primorsky.ru

Сегодня в крае действует только одна форма выборов главы муниципалитета – проведение конкурса и голосование депутатского корпуса

Изменить размер текста: A A

Рустям Абушаев стал новым руководителем Надеждинского муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Приморья. 5 февраля на заседании Думы местные депутаты избрали его главой администрации.

По информации департамента внутренней политики Приморского края, главу избрали из числа кандидатов конкурсной комиссией, а затем представили на голосование депутатскому корпусу. Ведь несмотря на то, что сейчас в регионе рассматривается закон о предоставлении муниципалитетам возможности альтернативы в проведении выборов – либо через конкурсную комиссию, либо прямыми выборами, сегодня в крае действует только одна форма.

Справка: Рустям Абушаев в 2006 году окончил Пензенский артиллерийский инженерный институт по специальности «инженер», в 2013 году – Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «юрист». Служил в рядах Вооруженных сил РФ, работал юристом. С 2015 года занимал должность заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района. Женат, детей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU