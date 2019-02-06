2019-02-06T08:24:59+03:00
Общество

Власти Приморья планируют организовать морские пассажирские перевозки в Находку и Большой Камень

Для этого администрация ищет возможность приобрести катамаран «Санкт-Петербург»
Софья КУЧИНА
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Восточная верфь» сегодня планирует расширение своих мощностей под строительство, в том числе, крупнотоннажных судовВосточная верфь» сегодня планирует расширение своих мощностей под строительство, в том числе, крупнотоннажных судовФото: primorsky.ru
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Власти Приморья рассматривают возможность покупки катамарана «Санкт-Петербург», построенного на «Восточной верфи». Судно необходимо для организации морских пассажирских перевозок в Находку, Большой Камень и на островные территории Владивостока. Такое заявление сделал губернатор края Олег Кожемяко во вторник, 5 февраля, по итогам посещения предприятия.

Катамаран «Санкт-Петербург», построенный к саммиту АТЭС», продемонстрировали главе региона на верфи. Его «собрат» - катамаран «Москва» уже курсирует к островам Попова и Рейнека летом. Олег Кожемяко отметил, что краевые власти рассмотрят возможность приобретения «Санкт-Петербурга», чтобы также поставить его на морские краевые маршруты. По его словам, с этой просьбой в администрацию уже обращались жители Находки и Большого Камня. На эти целив бюджете заложены средства.

- Необходимо возрождать морское пассажирское сообщение в крае, тем более, что это наша, приморская верфь, и, безусловно, ее нужно загружать работой. Посмотрим, как судно будет работать в летний период. При необходимости мы и в дальнейшем будем размещать заказы на приморских верфях, чтобы пассажирское сообщение между городами и островами развивалось. Это удобно и быстро. Например, до Большого Камня на таком катамаране можно добраться всего за час, – отметил глава региона.

Также он сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с жителями островов Попова и Путятина, обсудить с ними организацию пассажирских перевозок в летнее и зимнее время.

По поручению Олега Кожемяко профильные департаменты в ближайшее время организуют

экспертную оценку состояния и рыночной стоимости судна, его соответствие правилам пассажирских перевозок, проверку регистровых документов.

Отметим, что сейчас в Приморье есть потребность в новых судах внутрикраевых и городских морских перевозок. Ведь только на острова Рейнеке и Попова перевозят более 1 400 человек, альтернативный вид транспортного сообщения с этими территориями отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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