В Приморье начался пожароопасный сезон

СЕГОДНЯ 08:21 2019-02-07T08:21:49+03:00

Из-за аномальной теплой и бесснежной зимы в Приморье начали полыхать пожары Фото: pixabay.com

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В Приморском крае начался пожароопасный сезон. Его открыли в 20 муниципалитетах региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко. В Приморье уже долгео время полыхают леса и поля – из-за сухой и бесснежной зимы. Еще 11 января на части земель лесного фонда объявили пожароопасный период. Теперь же этот режим ввели на всей территории муниципалитетов.

Пожароопасный сезон объявили в Артемовском, Владивостокском, Дальнегорском, Находкинском, Партизанском, Уссурийском городских округах, Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Ольгинском, Пограничном, Партизанском, Тернейском, Хасанском, Ханкайском, Хорольском, Шкотовском районах, в Большом Камне и ЗАТО Фокино.

15 марта в крае собираются открыть пожароопасный сезон еще в 10 муниципалитетах: Арсеньеве, Дальнереченске, Лесозаводске, Красноармейском, Октябрьском, Пожарском, Спасском, Черниговском, Чугуевском и Яковлевском районах.

Как сообщили в пресс-службе Приморского края, за прошедшие сутки, в регионе ликвидировали 4 лесных пожара – в Артёме, в Уссурийске, а также в Шкотовском и Ольгинском районах. Этим утром в Приморье выявили 41 тепловую аномалию.

ПАМЯТКА «КП»

На время пожароопасного периода запрещается:

– разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев;

– бросать горящие спички и окурки, стекло;

– употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

– оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами материалы в непредусмотренных специально для этого местах;

– заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;

– выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;

– выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой не менее 0,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU