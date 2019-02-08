Сыром с ароматом топлёного молока и кишечной палочкой торговали на рынке Уссурийска

СЕГОДНЯ 04:53 2019-02-08T04:53:29+03:00

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Кишечную палочку нашёл Россельхознадзор по Приморью в сыре от производителя из Брянской области. Пробы от сыра с ароматом топлёного молока отбирали инспекторы Управления на «Центральном» рынке Уссурийска в рамках госзадания.

Лабораторные испытания показали наличие бактерий группы кишечной палочки в продукте. Это является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

По словам специалистов, превышение нормативного показателя говорит о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции. Однако наиболее вероятно, что при фасовке продукта в торговой точке не соблюдали санитарные нормы.

Так как сыр обычно термически не обрабатывают, его употребление может вызвать пищевое отравление. Информацию о нарушении уже передали в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства. Информацию довели и до производителя. Управление Россельхознадзора вынесет предостережение также и в адрес торгового предприятия, за нарушение правил хранения и технологии упаковки готовой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU