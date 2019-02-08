Укрыватель убийц из Находки отделался 50-тысячным штрафом

СЕГОДНЯ 08:34 2019-02-08T08:34:01+03:00

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Суд Находки признал виновным местного жителя в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Как установили в суде, фигурант стал свидетелем того, как двое его приятелей избивают незнакомого мужчину.

Потерпевший скончался от травм в этот же день. Узнав об этом, один из агрессоров попросил обвиняемого о помощи – нужно было спрятать труп.

Они вместе подъехали к месту, где было тело, погрузили его в багажник автомобиля, а позже спрятали его в сугробе с отвалом грунта около озера «Рица».

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему выплатить 50-тысячный штраф. Уголовные дела приятелей-убийц выделены в отдельное производство. Одного из них приговорили к 8,5 годам «строгача», дело второго ещё рассматривают в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU