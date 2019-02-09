2019-02-09T03:52:24+03:00
Спорт

Сборная Приморья отправилась на I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»

От Приморского края еа играх выступят представители четырех видов спорта – шорт-трека, сноуборда, фигурного катания, лыжных гонок
Василий ПОЛИКАРПОВ
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От Приморского края на играх выступят спортсмены, занимающиеся шорт-треком, сноубордом, фигурным катанием и лыжными гонками.От Приморского края на играх выступят спортсмены, занимающиеся шорт-треком, сноубордом, фигурным катанием и лыжными гонками.
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Из аэропорта Владивостока в Южно-Сахалинск вылетели приморские спортсмены – участники зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». От Приморского края на играх выступят представители четырех видов спорта – шорт-трека, сноуборда, фигурного катания, лыжных гонок.

В сборную Приморья вошли перспективные спортсмены 13-17 лет, победители и призеры краевых, дальневосточных и всероссийских соревнований. Для ребят выступления на международных играх «Дети Азии» станут первым стартом такого высокого уровня.

Первые зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 8 по 17 февраля в Южно-Сахалинске. Участниками соревнований станут около 1200 спортсменов из 20 стран, а также 600 судей и 1000 волонтеров.

Комплекты наград будут разыграны в восьми видах спорта - фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина.

Команда Приморского края:

фигурное катание – спортсмены Ксения Касимова и Алексей Шуев, тренеры - Илона Денисова и Надежда Нечаева;

сноуборд – спортсмены Егор Щербаков и Семен Митин, тренер Сергей Терентьев;

лыжные гонки – спортсмен Илья Худяков, тренер Константин Новиков;

шорт-трек – спортсмены Элеонора Свих, Татьяна Острякова, Анастасия Поповская, Дарья Романовская, Василий Игумнов, Сергей Белогорцев, Дмитрий Мягков, Екатерина Горешина, Владимир Лагодный, тренеры - Елена Работкевич, Елена Почкунова;

руководитель спортивной делегации Приморского края – Анатолий Чупанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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