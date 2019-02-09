2019-02-09T09:35:52+03:00
Общество

В Приморье назначен новый прокурор

Им стал Николай Пилинчук. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Амурской области Николай Пилипчук работал в период, когда регион возглавлял Олег Кожемяко. Фото: пресс-служба прокуратуры Амурской области.В Амурской области Николай Пилипчук работал в период, когда регион возглавлял Олег Кожемяко. Фото: пресс-служба прокуратуры Амурской области.
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Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Приморья. Им стал Николай Пилинчук.

Указ о назначении Николая Пилинчука прокурором Приморского края от 8 февраля появился на официальном сайте правовой информации за подписью президента России. Вместе с этим указ освобождает Пилинчука от ранее занимаемой им должности.

Напомним, ранее, 16 октября, Приморские парламентарии утвердили на должность главного прокурора края Николая Пилипчука

СПРАВКА «КП»:

Николай Пилипчук родился в 1959 году в Комсомольске-на-Амуре. После школы он выучился знания слесаря-сантехника, а по окончанию пошёл служить в армию. После дембеля будущий прокурор отправился в институт имени Р.А. Руденко, где отучился по специальности "правоведение". Сразу после окончания обучения в 1984 году пошёл стажироваться в городскую прокуратуру, и через год дослужился до старшего следователя.

Дальнейшая его лестница карьерных успехов: 1989 – заместитель прокурора Центрального района Хабаровского края, 1991 – прокурор Ленинского района. В 1997 году Николай Пилипчук отправился в Комсомольский район Хабаровского края, чтобы на этом месте проработать в должности прокурора десять лет.

Вершиной успеха стал 2007 год, когда Пилипчук отправился в Хабаровск работать в должности заместителя краевого прокурора, а через год уже стать первым замом.

С 2009 года он снова переехал, но только уже за границы родного края - в Амурскую область, где так же исполнял прокурорские обязанности. На этом месте он проработал 7 лет, пока его в 2016 году не отправили руководить прокуратурой Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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