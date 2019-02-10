Эксперты ТИНРО: опасности для косаток и белух в бухте Приморья нет

СЕГОДНЯ 02:32 2019-02-10T02:32:43+03:00

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Ученые ТИНРО по поручению губернатора осмотрели косаток и белух, а также условия их содержания в адаптационном центре морских млекопитающих в поселке Ливадия.

Эксперты пришли к заключению, что состояние животных удовлетворительное, однако, по консолидированной позиции специалистов ВНИРО, ТИНРО и КамчатНИРО, их выпуск сейчас может привести к гибели.

По словам сотрудника лаборатории по изучению морских млекопитающих ТИНРО Игоря Набережных, условия содержания косаток хорошие.

«Животные содержатся в хороших условиях. Вода чистая, есть пространство для свободного передвижения, они могут выпрыгивать, разгоняться, играть. Никаких признаков истощения не отмечено» — прокомментировал он.

Из визуальных повреждений ученые отметили царапины на коже, которые обычны при содержании в неволе, когда косатки трутся об стенки, друг об друга во время игр, но они не угрожают здоровью животных, находящихся под присмотром специалистов.

Кандидат биологических наук Петр Тюпелеев поделился впечатлениями о вольерах.

«Вольеры большие, воздух в них теплый. Кстати, обычно не учитывают глубину вольеров, представляют только площадь акватории. Но глубина вольера пять метров, объем небольшого дома. Здесь они свободно перемещаются, места им вполне достаточно», — добавил ученый.

Сотрудник центра адаптации морских млекопитающих Александр Круглов рассказал о том, как и чем кормят животных.

«Кормим многочисленными подходами в течение дня — горбушей и сельдью. Вольеры находятся на открытом море, вода в них не застаивается. На зиму установлены тепловые пушки, ионизаторы и очистители воздуха, есть дезбарьер», — сказал специалист.

Отметим, в центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя уже более полугода содержатся 11 косаток и 87 белух. В данный момент ведутся следственные действия по поводу законности вылова животных.

Ученые подчеркивают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к обитанию в полуневольных условиях животных, перешедших на «искусственный» корм, сопряжен с рисками для их жизни.

«Кроме того, для белух Приморье — не естественная среда обитания, их выпуск является интродукцией, запрещенной законом. Очень трудно прогнозировать, как будут чувствовать себя животные, выпущенные в неродных условиях, где не определена кормовая база и другие факторы, от которых зависит их жизнь», — отмечают в ТИНРО.

ИСТОЧНИК KP.RU