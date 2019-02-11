2019-02-11T01:26:17+03:00
Общество

Зарплата учителей Владивостока вырастет уже в марте

Одним из главных итогов 2018 года для профсоюза работников образования Приморья стало принятие единой системы оплаты труда для педагогов края
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - pixabay.comфото - pixabay.com
Изменить размер текста:

Учителей школ и воспитателей детских садов Владивостока переводят на новую систему оплаты труда с 1 января 2019 года. Об этом этом было сказано на заседании комитета по социальной политике Думы Владивостока.

Если прежде за 26-часовую, например, нагрузку учитель высшей категории со стажем получал 26 тысяч рублей, то теперь - около 40. Зарплату за февраль, рассчитанную по-новому, и перерасчет за январь педагоги получат уже в марте. Это результат действий Владивостокской городской организации профсоюза работников образования.

Одним из главных итогов 2018 года для профсоюза работников образования Приморья стало принятие единой системы оплаты труда для педагогов края, на которой несколько лет настаивали профлидеры края и в разработке которой активно участвовали. 7 декабря 2018 года наконец-то появился приказ департамента образования и науки, утвердивший новое положение по оплате труда с рекомендацией муниципалитетам перейти на принятую систему с 1 января 2019 года. Однако в приморской столице этот процесс затянулся. В конце января, когда стало очевидно, что зарплаты педагогов Владивостока остаются прежними, председатель Владивостокской городской организации профсоюза работников образования Людмила Карамова обратилась за поддержкой в Федерацию профсоюзов Приморского края.

- На смену воодушевлению, с которыми наши педагоги встречали 2019-й год, радуясь грядущему повышению зарплат, пришло разочарование: люди почувствовали себя обманутыми. Социальное напряжение в трудовых коллективах стало расти и грозило вылиться в коллективные действия. Необходимо было принимать срочные меры и стабилизировать обстановку, - рассказала профлидер городской организации.

Председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков обратился к и.о. главы Владивостока Олегу Гуменюку с просьбой максимально быстро принять муниципально-правовые акты по новой системе оплаты труда с введением в действие с 1 января 2019 года.

Результатом стало формирование проектов положений об оплате труда в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Владивостока, которые сегодня направлены на утверждение в городскую администрацию. В комиссию по их разработке также входила председатель городской организации отраслевого профсоюза.

- Теперь будем следить за тем, чтобы увеличилась не только гарантированная часть зарплаты, но и были сохранены стимулирующие выплаты. Продолжим бороться за повышение зарплаты для педагогов дополнительного образования, которых пока не перевели на новую систему оплаты труда. Причина - отсутствие на это средств в бюджете муниципалитета, из которого идет финансирование. Будем убеждать депутатов городской Думы провести корректировку бюджета и найти деньги на увеличение зарплат этой категории педагогов, - сказала Людмила Карамова.

Об этом профлидер также говорила на заседании комитета по социальной политике Думы Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хасанском районе потушили крупнейший в этом году пал
Российские олимпийцы подготовятся к Токио во Владивостоке
Владивосток попал в топ-5 романтичных городов России
Наркозакладчица из Владивостока рано обрадовалась условному сроку
Приморец приехал на авторемонт и лишился машины
Мэрия Владивостока до июля купит 23 квартиры для сирот-очередников
Больше 200 молодых мам Приморье получили в декрете новую профессию
Жильё инвалидов Приморья станет удобнее
Житель Приморья принёс в изолятор наркотики и сел за решётку сам
Дональда Трампа упрекнули в пристрастии к дальневосточной рыбе
Неделя в Приморье начнётся без снега
Следующая рабочая неделя приготовила приморцам погодный сюрприз
Водителям Приморья напомнили о самых важных пассажирах
Пьяный лихач устроил жёсткое ДТП на центральной улице города
Торговца героином поймали во Владивостоке
Начало недели во Владивостоке ознаменуется отключением воды
Массовая авария сковала одну из дорог Владивостока
Во Владивостоке проходят мотогонки на льду
Во Владивостоке под лёд ушёл очередной внедорожник
Не прошли мимо: владивостокцы спасли кроссовер от огня
Эксперты ТИНРО: опасности для косаток и белух в бухте Приморья нет
Воскресный выходной порадует приморцев теплом
Обворовавшую приморца рецидивистку задержали в Находке
В Приморье назначен новый прокурор
В Приморье росгвардейцы поймали автоугонщика
Владивосток получит два суда на воздушной подушке
Убийство 16-летней давности раскрыто в Приморье
Во Владивостоке проходит любительский турнир по хоккею