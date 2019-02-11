Зарплата учителей Владивостока вырастет уже в марте

СЕГОДНЯ 01:26 2019-02-11T01:26:17+03:00

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Учителей школ и воспитателей детских садов Владивостока переводят на новую систему оплаты труда с 1 января 2019 года. Об этом этом было сказано на заседании комитета по социальной политике Думы Владивостока.

Если прежде за 26-часовую, например, нагрузку учитель высшей категории со стажем получал 26 тысяч рублей, то теперь - около 40. Зарплату за февраль, рассчитанную по-новому, и перерасчет за январь педагоги получат уже в марте. Это результат действий Владивостокской городской организации профсоюза работников образования.

Одним из главных итогов 2018 года для профсоюза работников образования Приморья стало принятие единой системы оплаты труда для педагогов края, на которой несколько лет настаивали профлидеры края и в разработке которой активно участвовали. 7 декабря 2018 года наконец-то появился приказ департамента образования и науки, утвердивший новое положение по оплате труда с рекомендацией муниципалитетам перейти на принятую систему с 1 января 2019 года. Однако в приморской столице этот процесс затянулся. В конце января, когда стало очевидно, что зарплаты педагогов Владивостока остаются прежними, председатель Владивостокской городской организации профсоюза работников образования Людмила Карамова обратилась за поддержкой в Федерацию профсоюзов Приморского края.

- На смену воодушевлению, с которыми наши педагоги встречали 2019-й год, радуясь грядущему повышению зарплат, пришло разочарование: люди почувствовали себя обманутыми. Социальное напряжение в трудовых коллективах стало расти и грозило вылиться в коллективные действия. Необходимо было принимать срочные меры и стабилизировать обстановку, - рассказала профлидер городской организации.

Председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков обратился к и.о. главы Владивостока Олегу Гуменюку с просьбой максимально быстро принять муниципально-правовые акты по новой системе оплаты труда с введением в действие с 1 января 2019 года.

Результатом стало формирование проектов положений об оплате труда в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Владивостока, которые сегодня направлены на утверждение в городскую администрацию. В комиссию по их разработке также входила председатель городской организации отраслевого профсоюза.

- Теперь будем следить за тем, чтобы увеличилась не только гарантированная часть зарплаты, но и были сохранены стимулирующие выплаты. Продолжим бороться за повышение зарплаты для педагогов дополнительного образования, которых пока не перевели на новую систему оплаты труда. Причина - отсутствие на это средств в бюджете муниципалитета, из которого идет финансирование. Будем убеждать депутатов городской Думы провести корректировку бюджета и найти деньги на увеличение зарплат этой категории педагогов, - сказала Людмила Карамова.

Об этом профлидер также говорила на заседании комитета по социальной политике Думы Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU