2019-02-11T00:00:04+03:00
Общество

Неделя в Приморье начнётся без снега

Февральский понедельник во Владивостоке снова будет теплее нормы
Игорь СОРОКИН
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Сегодня, 11 февраля, погоду Приморья будет определять поле повышенного давления, преимущественно без осадков (вероятность 20%).

Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −8... −18°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −5... −7°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −6... −8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −5... −7°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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