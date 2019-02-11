Неделя в Приморье начнётся без снега
Февральский понедельник во Владивостоке снова будет теплее нормы
фото - архив автора
Изменить размер текста:
Сегодня, 11 февраля, погоду Приморья будет определять поле повышенного давления, преимущественно без осадков (вероятность 20%).
Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −8... −18°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −5... −7°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −6... −8°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −5... −7°C.
ИСТОЧНИК KP.RU