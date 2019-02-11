2019-02-11T06:03:50+03:00
Происшествия

Наркозакладчица из Владивостока рано обрадовалась условному сроку

Не согласившись с приговором суда, прокурор обжаловал его
Игорь СОРОКИН
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фото - архив МВДфото - архив МВД
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В Приморье по представлению прокурора ужесточено наказание наркосбытчице.

В сентябре 2018 года приговором Советского суда жительница Владивостока была осуждена за попытку сбыть наркотики в крупном размере.

Как установлено в суде, весной 2018 года фигурантка условилась, что будет за деньги оставлять в городе так называемые «закладки» с синтетическими наркотиками.

После этого женщина забрала из тайников свыше 44 граммов «товара», но была задержана с поличным. Районный суд назначил подсудимой 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Не согласившись с приговором суда, прокурор обжаловал его.

Приморский краевой суд согласился с доводами прокурора и отменил вердикт. Вместо условного фигурантке определено реальное лишение свободы сроком 7 лет 6 месяцев общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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